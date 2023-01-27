В Коми 40-летний мужчина случайно убил отца друга и инсценировал его исчезновение

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В Коми на скамье подсудимых оказался 40-летний житель Кирова. Мужчина обвинялся в гибели отца своего приятеля.

Как рассказали в пресс-службе республиканской прокуратуры, трагедия произошла осенью 2021 года. Мужчины поехали поохотиться в лес в Койгородском районе Коми. Когда они вернулись в охотничью избушку, житель Кирова случайно выстрелил в мужчину. Чтобы скрыть следы трагедии, кировчанин спрятал тело в лесу и сообщил близким погибшего, что он пропал.

- В сентябре 2021 года житель Кирова отправился вместе с отцом своего друга на охоту в Койгородском районе. Вернувшись с охоты, кировчанин не убедился, что из ружья извлечены все патроны, а его напарник зашёл внутрь охотничьей избушки, и произвёл выстрел, которым случайно поразил отца своего приятеля. От полученного ранения потерпевший скончался. Осознав возможные последствия содеянного, кировчанин спрятал труп в лесу, а другу сообщил, что его отец потерялся и даже оказывал помощь в его поисках. Спустя два месяца он написал другу, признался в случившемся и попросил прощения за содеянное, - рассказали подробности трагедии в прокуратуре.

Суд назначил мужчине наказание в виде 1 года ограничения свободы. Отмечается, что приговор не вступил в законную силу.

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