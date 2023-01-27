Мошенники украли у двух жителей Коми 3 миллиона рублей

Фото: Артем КИЛЬКИН

За сутки мошенники украли у двух жителей Воркуты почти 3 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Так, молодой человек 2000 года рождения хотел предотвратить оформление несанкционированного кредита на свое имя. Поэтому он взял в кредит 2 миллиона рублей и перевел деньги на «безопасный счет».

Кроме того, 62-летнего воркутинца убедили взять «зеркальный займ» на сумму 970 тысяч рублей для отмены незаконной операции. Житель Коми также перевел деньги «безопасный счет». Возбуждены уголовные дела о мошенничестве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Мошенники украли у жительницы Коми 2,4 миллиона рублей (подробности)