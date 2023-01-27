Жительница Коми украла у матери пенсию и пропила

Фото: пресс-служба СК

Сысольский районный суд признал 37-летнюю жительницу Визинги виновной в краже с банковского счета. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел 20 августа. В тот день женщина была пьяна. Злоумышленница знала, что ее мать получила пенсию. Взяв телефона, фигурантка перевела деньги с ее счета на свой. Деньги женщина потратила, купив, в частности, алкоголь. Суд приговорил жительницу Коми к году лишения свободы условно.

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