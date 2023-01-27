В Коми чиновников заставили опубликовать экологическую информацию

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Прокуратура обязала администрации Сыктывкара и Княжпогостского района опубликовать информацию о состоянии окружающей среды. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Как пояснили в прокуратуре, согласно законодательству, информация о состоянии окружающей среды является общедоступной. Ограничивать доступ к ней нельзя. Исключением может быть лишь информация, которая является гостайной. В прокуратуре отметили, что экологической информации нет на сайтах администраций Сыктывкара и Княжпогостского района. Прокуратура внесла туда представления, и нарушения устранили. Виновных привлекли к дисциплинарной ответственности.

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