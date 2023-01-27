Названы очаги заболеваемости ОРВИ под Сыктывкаром

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Названы очаги заболеваемости ОРВИ и гриппом в Сыктывдинском районе. Соответствующие данные на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» озвучила глава местной администрации Любовь Доронина.

По ее словам, ОРВИ и гриппом в муниципалитете болеют 220 человек. Большая часть заразившихся – 157 человек – это дети. Грипп подтвердился у 36 человек. Большинство из них также дети. Наиболее массовые очаги заболевания фиксировали в Выльгорте и Зеленце. Что же касается коронавируса, то им болеют пять человек.

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