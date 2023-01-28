В Коми 18-летнего юношу, чья мать обратилась к Александру Бастрыкину, арестовали

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В Сосногорске 18-летнего парня арестовали и заключили под стражу. Об этом сообщили в СУ СК России по Коми. В ведомстве заявили, что юношу обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.

Подросток попал в поле зрение правоохранителей, когда ему было 17 лет. Тогда его отпустили по подписке о невыезде, однако мера пресечения была изменена на заключение. Как уточнили в СК, сделано это было потому, что сосногорец не являлся в участок и препятствовал окончанию следствия.

— Суд пришел к выводу о том, что обвиняемый в совершении особо тяжкого преступления против здоровья населения может скрыться от органов следствия и суда, опасаясь ответственности за содеянное, — прокомментировали решение суда в ведомстве.

Ранее мама арестованного юноши утверждала, что ее сын невиновен. В видеообращении к главе Следкома Александру Бастрыкину она заявила, что расследование ведется с нарушениями: по словам женщины, во время обыска в доме следователь вышел за пределы постановления суда, повестки были составлены некорректно, а ее сыну предъявили обвинение как совершеннолетнему, хотя на момент совершения вменяемому ему преступления фигуранту не было 18 лет.

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