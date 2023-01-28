В Коми 26-летний администратор бара до смерти забил посетителя

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В Инте 33-летний мужчина трагически погиб от рук администратора бара. Об этом сообщили в СУ СК России по Коми.

По данным ведомства, в мае 2022 года мужчина сильно напился, вел себя вызывающе, бил барную посуду и оскорблял 26-летнего администратора заведения. Молодой человек терпеть не стал и набросился на посетителя, начав его жестоко избивать. От полученных травм интинец умер на руках медиков в карете скорой помощи.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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