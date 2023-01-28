В Коми 45-летний мужчина убил возлюбленную из-за замечания об отсутствии работы

Фото: архив "КП"

В Сыктывдинском районе Коми 45-летний мужчина убил сожительницу. О трагедии рассказали в республиканской прокуратуре.

По данным ведомства, в октябре прошлого года пара выпивала в квартире убитой в Выльгорте. Женщина завела разговор о дальнейших планах на жизнь ее возлюбленного. Ее интересовало, когда тот найдет работу. Такие расспросы вывели мужчину из себя и тот напал на жительницу Коми с ножом, нанеся ей смертельный удар.

— Разозленный темой разговора и упрёками мужчина схватил нож и дважды ударил сожительницу в шею. И если первая рана еще оставляла потерпевшей шансы на выживание, то вторая стала смертельной. Мужчина позвонил своему знакомому и рассказал о случившемся. Приехавший друг вызвал скорую помощь, однако женщину спасти не удалось. В тот же день житель Выльгорта был задержан и заключен под стражу, — уточнили в прокуратуре.

Суд назначил ему наказание в виде 7 лет 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, после освобождения из которой он на протяжении 6 месяцев будет ограничен в свободе.

Приговор не вступил в законную силу, заключили в ведомстве.

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