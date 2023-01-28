Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 января 2023 9:53

Девушка Тимати из Сыктывкара опровергла слухи о расставании со звездой

Источник:kp.ru
Фото из личного архива Валентины Ивановой

Фото из личного архива Валентины Ивановой

Девушка Тимати и уроженка Сыктывкара Валентина Иванова опровергла слухи о расставании со звездой российского шоу-бизнеса, выложив с ним романтические фото в социальных сетях. Совсем недавно пользователи начали шептаться между собой, что парочка скоро разбежится и аргументировали это тем, что Валентина перестала выкладывать совместные фото. Но доводы недоброжелателей модель не подтвердила.

На новых фото парочка позирует на берегу моря и любуется закатом. На них Валентина и Тимати выглядят умиротворенными и счастливыми.

К слову, ранее парочка появлялась на свадьбе еще одной уроженки Коми Оксаны Самойловой и ее супруга Джигана. Тогда рэпер произнес речь, которая растрогала всех присутствующих.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сеть попали фото девушки Тимати Вали Ивановой из Сыктывкара до тюнинга (подробности)