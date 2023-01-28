В Сыктывкаре главу транспортной организации подозревают в невыплате зарплаты сотрудникам

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Руководитель сыктывкарской транспортной компании подозревается в невыплате зарплаты своим сотрудникам. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Коми.

По данным следствия, работники были без денег почти целый год - с февраля по декабрь 2022 года. Однако средства для выплаты зарплат у директора были. Так, подозреваемый задолжал шести сотрудникам полмиллиона рублей.

- В период с февраля по декабрь 2022 года руководитель организации не выплачивал заработную плату подчиненным, при этом у него имелась реальная возможность производить выплаты, однако поступавшие на расчетные счета денежные средства расходовались на производственные нужды. Задолженность перед шестью работниками составила более 500 тысяч рублей, - говорится в релизе. По уголовному делу проводятся следственные действия по закреплению доказательственной базы.

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