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НовостиОбщество28 января 2023 11:49

В Сыктывкаре водитель автобуса чуть не высадил школьницу в поле из-за недостатка денег

Источник:kp.ru
Автор фотографии: Булатов Алексей

Автор фотографии: Булатов Алексей

В Сыктывкаре школьницу чуть не высадили из автобуса. О неприятной истории рассказала мама ребенка.

Девочка хотела оплатить проезд, однако на карте не хватило денег. Тогда водитель общественного транспорта приказал ребенку выйти из салона, но за юную сыктывкарку вступился другой пассажир и заплатил за поездку.

- Хочу от всей души расцеловать человека, который заплатил за мою дочь! И искренне *** на кондуктора, который недополучил «свои» 30 рублей, - рассказала мама ребенка.

Уточняется, что водитель намерен был высадить ребенка прямо на обочине в поле.

Добавим, что по действующему законодательству высаживать ребенка-безбилетника из автобуса нельзя, за это грозит штраф от пяти до 30 тысяч рублей.