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НовостиОбщество28 января 2023 13:23

В Коми с 1 февраля вырастут пособия и выплаты

Источник:kp.ru
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

В Коми увеличится размер пособий и льгот. Они вырастут с 1 февраля почти на 12%.

В целом, в России проиндексируют 40 различных выплат. Например, единовременная выплата при рождении ребенка вырастет с 20 400 до 22 900 рублей.

Также повышенные выплаты получат и пенсионеры. Индексация затронет около 60 категорий граждан. Среди них — ветераны боевых действий, участники и инвалиды войны, Герои России и другие.

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