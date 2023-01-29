В ДТП с автобусом в Сыктывкаре погибла женщина

Фото: управление ГИБДД по Коми

В субботу, 28 января, в результате ДТП с автобусом ПАЗ в Сыктывкаре погибла женщина. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

По данным дорожной полиции, авария произошла в пять вечера на улице Петрозаводской. Очевидцы рассказали, что на остановке «ТЦ «Покровский» женщину зажало в дверях автобуса. После этого она поскользнулась и упала под автобус.

В ГИБДД отметили, что за рулем ПАЗа был мужчинаа 1963 года рождения. Автобус совершил наезд на женщину 1949 года рождения. В результате ДТП пострадавшая скончалась. Как передает БНК, автобус ехал по маршруту №17.

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