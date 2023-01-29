Жителя Коми второй раз судили за угрозы убийством женщине

Фото: Артем КИЛЬКИН

Жителя сосногорского поселка Нижний Одес второй раз судили за угрозу убийством бывшей сожительнице. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми.

В ноябре 38-летний мужчина пришел в квартиру подруги своей бывшей сожительницы. В это время в гостях находилась женщина. Житель Коми решил с ней помириться. Мужчина предложил ей золотое кольцо. Однако та предложение отклонила. Женщина также заявила, что не хочет продолжать отношения.

Из-за этого между между ними возник конфликт. Злоумышленник причинил женщине телесные повреждения. Кроме того, фигурант схватил пострадавшую рукой за горло и стал сдавливать, угрожая убийством.

Было возбуждено уголовное дело об угрозе убийством. При этом ранее мужчину судили за аналогичное преступление в отношении той же женщины. Тогда его приговорили к 10 месяцам лишения свободы условно. Когда мужчину судили второй раз, ему назначили один год и четыре месяца лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.

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