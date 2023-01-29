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НовостиОбщество29 января 2023 9:43

Пьяный житель Коми управлял мотокультиватором и оказался под арестом

Источник:kp.ru
Фото: Pixabay

Фото: Pixabay

В Усть-Вымском районе местного жителя арестовали на 10 суток за управление мотокультиватором в состоянии опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми.

Инцидент произошел в Жешарте. Пьяный мужчина без прав управлял мотокультиватором. На него завели административное дело. Житель Коми признал свою вину. Суд арестовал его на срок 10 суток.

– Постановление вступило в законную силу, – говорится в сообщении.

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