Пьяный житель Коми управлял мотокультиватором и оказался под арестом

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В Усть-Вымском районе местного жителя арестовали на 10 суток за управление мотокультиватором в состоянии опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми.

Инцидент произошел в Жешарте. Пьяный мужчина без прав управлял мотокультиватором. На него завели административное дело. Житель Коми признал свою вину. Суд арестовал его на срок 10 суток.

– Постановление вступило в законную силу, – говорится в сообщении.

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