Вокуев и Ванеев победили на чемпионате ФСИН России

Фото: пресс-служба управления ФСИН по Коми

Спортсмены из Коми Ермил Вокуев и Владислав Ванеев победили на чемпионате ФСИН России по зимнему служебному двоеборью и лыжным гонкам. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления ведомства.

Соревнования проходили в Перми. Коми представляли шесть человек. Команда заработала две золотых и две бронзовых медали. Вокуев занял первое место среди мужчин на дистанции 10 километров классическим стилем. Ванеев победил на 15-километровой дистанции в свободном стиле. Ольга Вокуева завоевала две бронзовые медали. Команда управления ФСИН по Коми заняла четвертое место. Лидерами же стали пермяки.

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