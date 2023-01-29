Названы доходы большинства жителей Коми

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Комистат подсчитал доходы, которые имели большинство жителей Коми в 2021 году. Исследование обнародовали только сейчас.

Большинство людей в регионе живут на зарплату и социальные выплаты. Так, 16,4% населения получают более 60 тысяч рублей в месяц. Доходы 12,5% жителей составляют от 45 тысяч до 60 тысяч рублей. Большая часть жителей – 28,6% – получают от 27 тысяч до 45 тысяч рублей. На 19-27 тысяч рублей живут 18,4% людей. Доходы 11,6% населения составляют менее 19 тысяч рублей доходы. Еще у 1,5% людей доходы всего 7 тысяч рублей. Копить деньги удается только 16% населения. 3% людей могут позволить себе любую покупку. Большинству хватает денег на одежду и еду, но товары длительного пользования им не по карману. Кроме того, 16% населения экономят на продуктах, одежде и оплате услуг ЖКХ.

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