В Коми открыли модельную библиотеку и школу искусств

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В Сосногорске открыли модельную библиотеку и школу искусств. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерства культуры, туризма и архивного дела.

Обновленное пространство для чтения, общения и творческого досуга открыли на базе городской детской библиотеки-филиала №2. На модернизацию потратили более 5 миллионов рублей. В библиотеке появилась новая мебель, удобные места для читателей, а также уютные места для досуга. В учреждении появились новые книги и новая техника. В библиотеке обеспечили доступ к интернету. Там также создали условия для посетителей с ограниченными возможностями здоровья.

В Детской школе искусств работают отделы художественных и хореографических дисциплин, а также музыкальный отдел. Детей учат играть на фортепиано, скрипке, гитаре, баяне, аккордеоне, а также хоровому пению. Учреждение посещают более 300 человек. На капремонт потратили более 26 миллионов рублей.

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