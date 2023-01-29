Выдуманная история не помогла пьяному водителю из Коми остаться с правами

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Жителя Сысольского района привлекли к административной ответственности за то, что он пьяным водил автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми.

Инцидент произошел ночью 17 декабря в Визинге. Водитель вину не признал. Мужчина заявил, что перегонял машину на парковку от бара, в котором он находился вместе со своей сожительницей до двух часов ночи. Нарушитель утверждал, что был трезвым, а выпил только тогда, когда остановил и заглушил авто. Примерно через пять минут после этого к ним подъехали сотрудники ДПС.

Сожительница водителя рассказала, что в тот день они были в баре. При этом, по ее словам, мужчина и женщина не выпивали, а просто танцевали. Около двух часов они вышли из бара, после чего сели в машину, чтобы отогнать ее на парковку. Далее сожители выпили прямо в авто. При этом мужчина пересел на заднее сиденье.

Однако инспектор ДПС рассказал, что все произошло иначе. Полицейский заметил, что возле бара в авто сели мужчина и женщина. Далее машина тронулась. Служебный автомобиль поехал за ней, включив проблесковые маячки.

Инспектор и его напарник подошли к машине, двери автомобиля были заблокированы. Он увидел, что на переднем пассажирском сиденье находилась девушка, а водитель находился на заднем пассажирском сиденье. Вероятность того, что водитель употребил спиртное после остановки транспортного средства инспектор исключил, поскольку автомобиль постоянно находился в его зоне видимости, а между моментом остановки транспортного средства и моментом, когда они подошли к автомобилю, прошло всего несколько секунд, за это время водитель имел возможность пересесть с переднего водительского на заднее пассажирское сиденье, однако времени для употребления спиртного у него не было. Кроме того, при осмотре салона автомобиля бутылок с алкоголем не обнаружено.

Исследовав материалы дела, мировой судья пришел к выводу о том, что пояснения правонарушителя даны с целью избежать установленной законом ответственности, поскольку из представленной в материалах дела видеозаписи следует, что служебный автомобиль ДПС двигался за автомобилем сысольца на небольшом расстоянии.

После остановки его автомобиля до момента, когда инспекторы ДПС подошли к автомобилю и могли наблюдать за тем, что происходит в салоне, прошло несколько секунд. За это время правонарушитель не имел возможности, пересев на заднее пассажирское сиденье, употребить алкоголь.

Кроме того, в судебном заседании водитель не смог указать причины, побудившие его к распитию алкоголя при виде приближающегося служебного автомобиля с включенными световыми сигналами. В итоге мужчину оштрафовали и лишили прав.

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