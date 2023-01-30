Житель Печоры незаконно получил более 60 тысяч рублей выплаты

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В Печорском городском суде рассмотрели иск регионального отделения Пенсионного фонда (ПФР) к местному жителю. Истец сообщил, что мужчина незаконно получил переплату пенсии по потере кормильца в размере 61 286 рублей.

Суд установил, что пенсия была назначена ответчику в декабре 2021 года, так как он еще учится в техникуме по очной форме. В декабре 2021 году в связи с военной службой жителю Печоры дали академический отпуск, что исключало возможность получения пособия. Однако он об этом не уведомил фонд и продолжал получать деньги.

Рассмотрев дело, судья принял решение удовлетворить иск ПФР в полном объеме. Теперь мужчина должен возместить всю сумму.

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