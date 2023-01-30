В Коми активные атлантические циклоны принесет плюсовую температуру

Синоптики ЦГМС сообщили, что в первой половине недели Коми окажется под влиянием активных атлантических циклонов. По информации метеорологов, в регионе пообещали сильные снегопады, а под конец недели – понижение температуры. Прогноз предоставлен на период с 30 января по 3 февраля.

В ведомстве проинформировали, что сильные снегопады с ухудшением видимости до 500-1000 метров ожидаются в центральных и северных районах. Также в течение недели будут скачки температуры.

В первые дни температурный фон составит -7...-12С, в середине – -1...-6С, с оттепелью в южной части до +1С. К концу недели пообещали на фоне роста атмосферного давления понижение до 9...-14С.

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