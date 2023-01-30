СК проводит проверку по факту стрельбы в Сыктывкаре

Фото: пресс-служба Следственного комитета

Следственный комитет проводит проверку по факту стрельбы в Сыктывкаре. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщалось ранее, на улице Морозова были слышны выстрелы. Оказалось, что один из жильцов открыл огонь в своей квартире. По словам очевидцев, окрестности двора были оцеплены, людей не пускали близко к дому, а машины разворачивали.

Выяснилось, что пьяный мужчина закрылся в квартире и вел себя неадекватно. Бывшая жена попыталась открыть входную дверь, но сыктывкарец дважды выстрелил туда. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. На место прибыли правоохранители. Сотрудники СОБР «Заря» без применения оружия штурмовали квартиру. Мужчину задержали.

По факту случившегося Следственный комитет проводит проверку. Сотрудники ведомства выясняют все причины и обстоятельства случившегося. С задержанным работают следователи.

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