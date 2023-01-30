Противопожарный режим в Сыктывкаре продлили до 28 февраля

Фото: МЧС по Башкирии

Противопожарный режим в Сыктывкаре решили продлить до 28 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

С начала года в столице Коми зафиксировали 20 пожаров. За аналогичный период прошлого года произошло 11 таких случаев. В январе 2023 года в результате возгораний погибли два человека, еще трое пострадали. Чаще всего пожары происходят в деревянных домах. Наиболее распространенные причины возгораний - неосторожное обращение с огнем, неисправность электрооборудования и печей.

– Считаю необходимым активизировать профилактическую работу по соблюдению противопожарной безопасности на уровне поселков силами их руководителей и в микрорайонах деревянной застройки – управляющими компаниями. Необходимо подключать старост, активистов поселков, волонтеров для раздачи памяток, использовать различные информационные ресурсы для оповещения населения в борьбе с пожарами. На уровне территорий предлагаю проводить рейды с привлечением противопожарных служб, сходы граждан, встречи с жильцами, выявлять при содействии полиции жильцов с асоциальным поведением, которые зачастую и бывают инициаторами возгораний. Только так можно повысить бдительность граждан и предотвратить случаи возникновения пожаров в домах, – подчеркнул заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Сыктывкара Владислав Немчинов.

Для проведения этой работы принято решение продлить противопожарный режим в Сыктывкаре до 28 февраля.

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