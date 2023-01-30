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НовостиПроисшествия30 января 2023 8:29

В Сыктывкаре ищут очевидцев смертельного ДТП на остановке

Источник:kp.ru
Фото: ГИБДД по Коми.

Фото: ГИБДД по Коми.

В Сыктывкаре насмерть сбили женщину. Трагедия произошла 28 января на остановке на Петразоводской улице. Пенсионерку сбил 59-летний мужчина за рулем пассажирского автобуса.

Как сообщили в республиканской Госавтоинспекции, жертвой аварии стала 79-летняя пенсионерка. Она умерла от тяжелых травм до приезда медиков.

В ведомстве на данный момент ищут свидетелей ДТП. Если вы стали очевидцем данного ДТП или располагаете записью видеорегистратора с указанного ДТП, просим сообщить по телефонам ГИБДД УМВД России по Сыктывкару – 28-18-00 или дежурную часть УМВД России по Сыктывкару по телефону 02.

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