В Сыктывкаре ищут очевидцев смертельного ДТП на остановке

Фото: ГИБДД по Коми.

В Сыктывкаре насмерть сбили женщину. Трагедия произошла 28 января на остановке на Петразоводской улице. Пенсионерку сбил 59-летний мужчина за рулем пассажирского автобуса.

Как сообщили в республиканской Госавтоинспекции, жертвой аварии стала 79-летняя пенсионерка. Она умерла от тяжелых травм до приезда медиков.

В ведомстве на данный момент ищут свидетелей ДТП. Если вы стали очевидцем данного ДТП или располагаете записью видеорегистратора с указанного ДТП, просим сообщить по телефонам ГИБДД УМВД России по Сыктывкару – 28-18-00 или дежурную часть УМВД России по Сыктывкару по телефону 02.

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