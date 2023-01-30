«Крутится за криминал и ворует семки»: житель столицы Коми продаёт голубя за десятки тысяч рублей

Фото: Авито

На платформе одного популярного сайта с объявлениями продаж появилось забавное предложение – предприимчивый сыктывкарец удумал продать голубя.

За птицу житель столицы запросил аж 80 тысяч рублей, заверяя о преимуществах голубка в характеристике «товара»: «крутится за криминал», «ворует семечки», «двигается трога», «походка гладиаторская».

Но на голубе парень не остановился. Следующее объявление – хорёк за 55555 рублей, который не любит бриться.

Видимо у продавца просто специфический юмор, потому что объявления размещены с картинками из Интернета. Скорее всего парнишка под именем Владислав и вовсе не разводит животных, а просто веселит пользователей.

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