В Сыктывкаре работник автосервиса угнал Infiniti

Фото: pxhere.com

В Сыктывкаре сотрудника автомастерской подозревают в угоне машины. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию обратился сыктывкарец 1996 года рождения. Горожанин заявил об угоне Infiniti FX37. После сильных морозов он не смог завести машину. Поэтому житель Коми нашел в социальной сети «ВКонтакте» группу по оказанию услуг автосервиса. Владелец машины пригласил специалистов. Они посоветовали отбуксировать иномарку в мастерскую. Через сутки сыктывкарцу сообщили, что машину можно забрать. Житель Коми поехал в мастерскую, но машину не нашел.

Далее молодому человеку перезвонили. Ему сказали, что работник сервиса уехал на Infiniti в Сыктывдинский район. Полицейские нашли злоумышленника и задержали. Возбуждено уголовное дело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми двое парней угнали иномарку и попали на ней в ДТП (подробности)