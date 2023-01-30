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НовостиОбщество30 января 2023 11:34

В Коми вытащили из стены пса

Источник:kp.ru
Фото: СПАС Коми

Фото: СПАС Коми

В Ухте спасатели вытащили из стены пса. Инцидент произошел в Дежнево.

К спасателям обратились местные жители. Ухтинцы рассказали, что в заброшенном здании кирпичного завода два часа скулит пес. Сначала животному пытались помочь мужчина и женщина, но их усилия были тщетными. Тогда на место прибыли спасатели. За час они сняли кирпичи и вытащили пса. Передвигаться животное не могло. Очевидцы рассказали, что передадут питомца хозяйки.

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