Из-за неизвестных огней в небе над Сыктывкаром активизировали работу ПВО

Автор фотографии: Глуз Александр

Над Сыктывкаром заметили подозрительные мерцающие огни. Об этом сообщили летчики двух воздушных суден. Инцидент произошел накануне, 29 января, в половине одиннадцатого вечера.

Сначала странные огни заметил экипаж самолета, летевшего из Мурманска в Казань. Затем через несколько минут ту же информацию передал диспетчерам пилот рейса Санкт-Петербург (Пулково) – Нижневартовск.

Известно, что экипажи не стали менять маршрут полета, однако оповестили ПВО «Звезда».

Обычно в таких случаях при выявлении воздушного судна-нарушителя органы противовоздушной обороны подают сигнал «Режим», означающий требование о прекращении нарушения порядка использования воздушного пространства РФ. В данном случае сигнал «Режим» поначалу не объявлялся и был объявлен оперативным дежурным 45 армии ВВС и ПВО в 23.20. В 00.01 сигнал «Режим» был снят.

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