В Коми директора компании оштрафовали на 2 тысячи рублей

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В Койгородском районе руководителя ООО «Передвижная механизированная колонна» привлекли к административной ответственности за неисполнение законных требований прокурора. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Надзорное ведомство выявило ряд нарушений на предприятии. Так, в трудовых договорах сотрудников не было обязательных условий о месте работы, условий труда на рабочем месте. В графике отпусков не было некоторых сотрудников. Зарплату в компании платили не вовремя. Еще несколько нарушений касались охраны труда.

От директора компании потребовали устранить нарушения, но он этого не сделал. Тогда на руководителя предприятия завели административное дело и оштрафовали на 2 тысячи рублей.

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