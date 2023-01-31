Два жителя Коми незаконно выловили более 1,5 тысяч ценных экземпляров рыб

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В Сосногорске в отношении двух местных жителей утвердили обвинительное заключение о незаконной добыче водных биологических ресурсов в местах нереста и на путях миграции к ним.
По предоставленным данным, преступление произошло в мае 2022 года на реке Лемью. Мужчины использовали резиновые лодки и ставные сети, выловив более 1,5 тысяч рыб, среди которых были и ценные породы. Всего незаконный улов превысил 280 кг.
Причиненный ущерб оценивается на сумму более 1,5 млн рублей. В настоящий момент уголовное дело направили в суд для рассмотрения.
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