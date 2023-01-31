В Коми за прошлую неделю поймали 69 пьяных водителей

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В ГИБДД Коми сообщили о результатах проверок на дорогах за прошлую неделю, с 23 по 29 января. По предоставленным данным, всего поймали 69 нетрезвых водителей. В отношении восьми из них возбуждены уголовные дела за повторное управление в пьяном состоянии.

За минувшие выходные от управления автомобилями отстранили 37 человек, которые были пьяны или отказывались проходить свидетельство. Больше всего нарушителей обнаружили в Усинске, Воркуте, Печоре и Сыктывкаре. В ведомстве напомнили о необходимости соблюдения правил, отметив, что за пьяную езду предусмотрено, в том числе, и уголовное наказание.

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