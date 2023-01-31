Житель Саратова напал с мачете на свою супругу в почтовом вагоне в Коми

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В отношении жителя Саратовской области продолжается рассмотрение уголовного дела в Сосногорском городском суде об убийстве своей жены в почтово-багажном вагоне поезда. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Коми.

В настоящий момент известно, что преступление произошло 22 ноября 2021 года, когда фигурант уголовного дела в состоянии алкогольного опьянения взял в руки мачете и ударил им свою супругу в область правого века. Довести до конца свой умысел он не смог, так как жертва выбежала из вагона и обратилась за помощью к сотрудникам РЖД.

Несмотря на свидетелей и доказательства, свою вину фигурант уголовного дела отрицает. В настоящий момент он отбывает наказание в виде 10 лет, так как в июне 2022 года он все же убил свою жену в Саратовской области.

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