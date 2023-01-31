В Коми осудили женщину из Чувашии за ложный донос

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В отношении 37-летней жительницы Чувашской Республики вынесен приговор в Ухтинском городском суде. Фигурантку уголовного дела признали виновной в ложном доносе. В свое время она обратилась к правоохранителям, заявив, что ее сожитель угнал автомобиль и применил насилие.

С доносом подсудимая пришла в Ухте в состоянии алкогольного опьянения. Она сообщила, что ее сожитель якобы применил насилие и угнал ее машину. В то же время в полиции ее предупреждали о последствиях доноса. Суд признал женщину виновной и назначил ее условное лишение свободы сроком на год.

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