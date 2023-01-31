В Коми женщина после зверского избиения впала в кому и умерла

Фото: архив "КП"

В Воркуте трагически оборвалась жизнь местной жительницы. Молодая женщина стала жертвой зверского избиения. В ее гибели обвиняют 37-летнего знакомого.

Как рассказали в пресс-службе СУ СК России по Коми, трагедия произошла в октябре прошлого года. Пьяный мужчина в течение нескольких дней избивал воркутинку. Женщина впала в кому, когда ее госпитализировали в больницу, однако спасти несчастную не удалось: травмы головы были несовместимы с жизнью.

- Установлено, что в октябре 2022 года в течение нескольких дней обвиняемый во время совместного распития спиртного нанес своей знакомой многочисленные удары, в том числе в область головы. В состоянии комы женщина была госпитализирована. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, в результате полученной тяжелой черепно-мозговой травмы потерпевшая скончалась в отделении реанимации, - уточнили в СК.

В ходе расследования фигурант, который уже имеет за плечами судимость, признал вину по предъявленному обвинению. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, заключили в ведомстве.

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