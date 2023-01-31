Житель Коми обиделся на возлюбленную и продал ее машину

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Инте 32-летнего местного жителя подозревают в присвоении автомобиля сожительницы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию обратилась жительница Инты. Горожанка рассказала, что сожитель продал машину. Мужчина не раз судим. Недавно он вышел из тюрьмы. Злоумышленник узнал, что у возлюбленной есть сломанный ВАЗ-21150. Мужчина предложил отогнать и отремонтировать авто в СТО, чтобы потом подрабатывать в такси. Женщина согласилась.

Через какое-то время сожители поссорились. Интинка решила прекратить отношения. Тогда фигурант обиделся, забрал машину и продал знакомому за 14 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, подозреваемого задержали.

– Фигурант дал признательные показания. Автомобиль возвращен владелице, – говорится в сообщении.

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