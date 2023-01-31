На решение проблемы температурного режима в педколледже Сыктывкара необходимы миллиарды рублей

В общежитии в Сыктывкарском педколледже из-за жалоб на холод провели тепловизионное обследование Фото: Алексей БУЛАТОВ

В общежитии сыктывкарского педагогического колледжа прошло тепловизионное обследование, которое показало, что батареи не справляются с нагревом помещений. Об этом стало известно в ходе заседания постоянной комиссии по ЖКХ в Госсовете Коми.

По данным специалистов, в здании необходимо заменить приборы: батареи слишком маленькие, а их фактическая температура составляет 90-100 градусов, что является вдвое меньше нормы.

Руководитель Минобразования Коми Наталья Якимова ответила, что для колледжа выделяются колоссальные средства на укрепление материально-технической базы, но средств на все сразу не хватает. И.о. министра предложила проработать вопрос с муниципальными депутатами.

— Для того, чтобы решить проблемы в том числе и температурного режима, нужно несколько миллиардов рублей. Мы латаем одни дыры, но тут же возникают другие, — цитирует главу ведомства БНК.

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