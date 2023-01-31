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НовостиОбщество31 января 2023 8:31

В Санкт-Петербург экстренно эвакуировали беременную 36-летнюю женщину из Коми с опасным диагнозом

Источник:kp.ru
По жизненным показаниям беременность была прервана

По жизненным показаниям беременность была прервана

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Воркуте чуть не оборвалась жизнь 36-летней женщины и ее неродившегося ребенка. Беременная в тяжелом состоянии была экстренно госпитализирована в больницу Санкт-Петербурга с опасным диагнозом «Расслаивающая аневризма аорты». При отсутствии оперативного вмешательства смерть наступает в 100%, говорят медики.

Чтобы спасти и маму, и ребенка, которому на тот момент было всего 24 недели, было решение прервать беременность. Сейчас оба пациента находятся на лечении в институте им. Алмазова.

- Состояние пациентки позволило своевременно эвакуировать пациентку до Сыктывкара, где, убедившись в безопасности дальнейшей эвакуации, было принято решение о немедленном переводе в Федеральный центр. Пациентка в сопровождении бригады Центра медицины катастроф без ухудшения состояния была доставлена для оперативного лечения в институт им. Алмазова. Операция была проведена в день поступления и закончилась благополучно. По жизненным показаниям беременность была прервана, на свет появился ребенок на 24-й неделе беременности, - рассказали в Минздраве.

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