Жителей Коми предупредили о новом способе мошенничества

Фото: пресс-служба МВД по Коми

В рамках акции «Антимошенник» в Коми полицейские проинформировали пенсионеров о новом способе мошенничества. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Представитель ведомства навестил отдыхающих социально-оздоровительного центра «Максаковка». Он рассказал слушателям об основных способах мошенничества. Речь идет о схемах «Родственник в беде», «Лжецелители и маги», «Покупки в Интернете» и других.

Особое внимание сотрудник МВД уделил аферам, связанным с банковской сферой. Так, мошенники сообщают жертвам, что неизвестные пытаются украсть накопления. Далее злоумышленники убеждают людей перевести деньги на «безопасные счета». Они убеждают жертв, что таким способом можно защитить свои сбережения. Однако на деле деньги уходят мошенникам.

Полицейский подчеркнул, что ни правоохранители, ни банковские работники не звонят по вопросам перевода денег на безопасные счета. Сотрудник МВД посоветовал в случае такого звонка положить трубку и обратиться в банк.

– Положили трубку – сохранили накопления, - подытожил лектор.

В ходе беседы слушатели вели себя активно, задавали вопросы и рассказывали об известных им случаях мошенничества.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Поверившая мошеннику в Сети воркутинка потеряла 25 тысяч рублей (подробности)