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НовостиОбщество31 января 2023 9:05

В Коми почти 9 тысяч человек заболели ОРВИ

Источник:kp.ru
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

За неделю в Коми почти 9 тысяч человек заболели ОРВИ и гриппом. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора.

С симптомами ОРВИ и гриппа к врачам обратились 8922 человек: 3624 взрослых и 5298 детей. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 13,4%. Эпидпороги превышены в целом на 2,3%, а среди взрослых – на 43,4%. В Сыктывкаре 3718 человек заболели ОРВИ. Эпидпорог в столице Коми превышен на 22,4%. В республике подтвердилось 56 случаев гриппа.

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