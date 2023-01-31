В Сыктывкаре дважды за сутки обокрали одну и ту же женщину

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сыктывкаре дважды за сутки обокрали местную жительницу 1974 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию обратилась женщина. Сыктывкарка рассказала, что с ее банковского счета украли 19 тысяч рублей. Оказалось, что горожанка выпивала дома. Далее к ней присоединилась компания, в которой были и незнакомцы. Утром и обнаружилась кража. Оказалось, что к преступлению причастна ранее судимая 42-летняя случайная знакомая женщины. Деньги злоумышленница перевела с телефона хозяйки, когда ее никто не видел. Подозреваемую задержали. Фигурантка рассказала, что деньги потратила.

На следующий день сыктывкарка вновь обратилась в полицию. Из сумки, которая находилась в прихожей, исчезли ювелирные украшения. Их общая стоимость составляет 16,5 тысячи рублей. По подозрению в краже задержали неоднократно судимого мужчину 1990 года рождения. Выяснилось, что подозреваемый выломал запертые двери, забрал золото и сдал его в ломбард. За это злоумышленник получил 5 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела.

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