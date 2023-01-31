Житель Коми убил соседа 21 ударом

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сысольский районный суд признал 38-летнего жителя Пыелдино виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В ночь с 23 на 24 апреля 2022 года мужчина пришел домой к соседу и поругался с ним. Гость избил хозяина. Злоумышленник нанес как минимум 18 ударов руками и ногами по голове и телу соседа. Далее фигурант схватил некий предмет и еще трижды ударил пострадавшего по лицу. В результате сосед скончался.

Житель Пыелдино не признал свою вину. Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы. Отбывать срок мужчина будет в исправительной колонии строгого режима.

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