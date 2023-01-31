Автор фотографии: Маковеева Светлана

В Коми снизилось число жалоб на отопление. Об этом сообщили в Службе строительного, жилищного и технического надзора Коми.

По данным ведомства, снижение составило 24% по сравнению с предыдущим отопительным сезоном. Отмечается, что чаще всего жалобы не находят подтверждения, так как температура воздуха в помещениях не ниже +20 положенных градусов, но жителям Коми кажется, что дома холодно.

Тем не менее, нарушения качества отопления также имеют место. По выявленным нарушениям в текущем отопительном периоде Службой возбуждено 10 административных дел по ст. 14.1.3 КоАП РФ, выдано семь предписаний на устранение замечаний, объявлено 136 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований. По неисполненным предостережениям Службой направлено в суд 2 исковых заявления.

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