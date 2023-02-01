Судмедэксперт из Коми незаконно исследовал трупы

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В Сосногорске в отношении местного судмедэксперта рассмотрели уголовное дело о мелком взяточничестве. В качестве санкций ему назначили исправительные работы.

Установлено, что в 2020 году мужчина получал семь раз незаконные вознаграждения в размере 1,5 тысяч рублей за незаконную экспертизу трупов в праздничные и выходные дни.

Свою вину мужчина не признал, однако ему все равно назначили наказание в виде года и двух месяцев с удержанием 5% заработка.

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