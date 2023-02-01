Шестерых подростков из Коми признали виновными в серии преступлений

Фото: архив КП

В Воркуте вынесли приговор банде подростков в возрасте от 15 до 17 лет, которых признали виновными в серии краж и угонов. Об этом сообщили в Следственном комитете Коми.

По предоставленным данным, преступление происходило в период с октября по сентябрь 2021 года. Так, в мае 2021 года сообщники, среди которых находился 13-летний, похитили из магазина имущество на сумму в размере 117 тысяч рублей. Также они ни грабили автомобили, угоняли их.

Одному из подростков, которому исполнилось 16 лет, назначили наказание в виде трех лет лишения свободы в воспитательной колонии. Еще пятерым назначили обязательные работы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми снизилось число жалоб на отопление (подробнее)