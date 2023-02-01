Каким будет начало февраля в Коми

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Стало известно, какими будут первые февральские дни в Коми. Согласно прогнозу республиканских синоптиков, первая неделя месяца будет очень снежной, а температура воздуха неустойчивой. Всему виной атлантические циклоны, говорят специалисты.

Так, в первые дни столбик термометра будет показывать до -12 градусов, а уже на выходных наступит оттепель, а воздух прогреется до +1 градуса. Затем жителей Коми вновь ждет резкое похолодание.

- В первую половину недели на погодные условия республики продолжат оказывать влияние активные атлантические циклоны. Ожидается облачная погода. Пройдут снегопады разной интенсивности, в середине недели в центральных и северных районах - сильные, с ухудшением видимости до 1000-500 м. Температурный фон будет неустойчивым. В начале недели ночью и днём -7...-12 градусов, с повышением к севредине недели до -1...-6 градусов, в южных районах до оттепели +1 градуса. К концу недели, на фоне роста атмосферного давления, температура воздуха понизится до -9...-14 градусов, - рассказали метеорологи.

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