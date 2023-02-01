Почти каждый второй сыктывкарец готов взять отпуск по уходу за ребенком вместо жены

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В Сыктывкаре почти каждый второй мужчина готов уйти в декретный отпуск вместо жены. Об этом свидетельствуют данные опроса SuperJob. Только за минувший год каждый шестой сыктывкарец оформил отпуск по уходу за ребенком в своей компании.

Однако 58% мужчин честно признались: себя в роли отца-декретника не видят. А вот 42% опрошенных не исключают такую возможность. Так, 28% из них однозначно готовы взять на себя обязательства по уходу за малышом, а еще 14% больше склоняются к положительному ответу, чем отрицательному.

«Почему бы и нет, если по доходам это выгоднее для семьи»; «Я уже уходил в отпуск до трех лет вместо жены. Только человек с глубоким чувством юмора дал определение этому действу как отпуск. Никакой это не отпуск по уходу за ребенком. Это сущая каторга по уходу за ребенком», — комментируют опрошенные.

О том, что в течение последнего года им доводилось предоставлять сотруднику-мужчине отпуск по уходу за ребенком, сообщил каждый шестой работодатель (17%).

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