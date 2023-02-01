Судебное заседание по факту двойного убийства молодой пары из Воркуты будет выездным

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В Воркуте состоится первое заседание по факту гибели молодой пары из Воркуты, которая пропала год назад. Тогда 35-летний Вячеслав Агарков и 37-летняя Евгения Высоцкая были найдены мертвыми. В их убийстве обвинили 43-летнего воркутинца, который безжалостно расправился с матерью двоих детей и ее возлюбленным, а затем спрятал тела пропавших в гараже.

Известно, что заседание будет выездным и уголовное дело будет рассматриваться в Воркуте, хотя передали его в Верховный суд Коми.

Мужчине грозит до 20 лет тюрьмы.

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