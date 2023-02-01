В Воркуте в штатном режиме заработали очистные сооружения

Фото предоставлено пресс-службой Администрации Главы РК

Очистные сооружения в Воркуте работают в штатном режиме. Об этом сообщил мэр города Ярослав Шапошников. По его словам, полностью восстановить процесс очистки сточных вод удалось к середине января.

Первый зампред правительства Коми Эльмира Ахмеева поставила перед местными властями задачу продолжать следить за работой сооружения и держать ситуацию на особом контроле.

— Мы увидели, что проведена большая работа по восстановлению очистных сооружений в Воркуте. Необходимо продолжить работу, в том числе информировать по ситуации, складывающейся после отладки технологического процесса очистки. У жителей должно быть полное понимание по качеству воды, которая поступает в их дома, — сказала Эльмира Ахмеева.

Напомним, 24 декабря 2022 года на канализационных очистных сооружениях Воркуты произошло обрушение перекрытий проходного канала между первичным отстойником и аэротенком. Конструктивные элементы бетонной производственной площадки обрушились на основную канализационную трубу и трубы отопления помещений очистной станции. Вследствие аварии технология очистки сточных вод была полностью нарушена. В настоящее время последствия аварии устранены, канализационно-очистная станция работает в штатном режиме.

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