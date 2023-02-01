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НовостиОбщество1 февраля 2023 10:53

В Коми чиновников заставили отремонтировать квартиру сироты

Источник:kp.ru
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Усть-Вымском районе администрацию Студенца обязали отремонтировать квартиру сироты. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В ведомство обратился законный представитель сироты. Он сообщил, что местные власти не предоставляют ребенку жилье. Причиной такого решения стало то, что за сиротой закреплена муниципальная квартира в Вогваздино. Однако жилье находилось в аварийном состоянии, и жить там было нельзя. Прокуратура обратилась в суд, и администрацию обязали отремонтировать квартиру.

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