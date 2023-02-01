Усть-Цильме нужны 3 миллиона рублей на проект приюта для собак

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Усть-Цильме потребуется 3 миллиона рублей на проектирование приюта для бродячих собак. Об этом сообщили в общественной приемной.

В прошлом году в Усть-Цильме животных не отлавливали. Власти провели восемь аукционов, но туда не поступило ни одной заявки. В администрации сообщили, что за прошлый год поступило только одно обращение о безнадзорных собаках, а в этом году – ни одного. Что же касается приюта, то на разработку проектно-сметной документации необходимо потратить 3 миллиона рублей. Однако в местном бюджете на 2023 год таких средств не предусмотрено.

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